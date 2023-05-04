Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение

Уроженцу Владивостока Алексею Выговскому, который признался в смертельном отравлении еще 22 человек в московских электричках, может грозить пожизненное заключение. Об этом 4 мая рассказал «Известиям» зампред Московской коллегии адвокатов МОВЕ Павел Зайцев.

«Подобные дела в 90-е и нулевые были. Совершали их разные лица. Чтобы объединить дела в серию, нужно было иметь хотя бы описание преступника — одного и того же, что, скорее всего, и было сделано. Подобные дела достаточно сложно раскрывать, так как если человек едет в электричке, то там билет по паспорту не покупается, и найти, если преступник еще и менял направление, достаточно сложно было», — рассказал он.

Зайцев отметил, что установить причастность Выговского к преступлениям благодаря анализу телефонных соединений, как рассказали следователи, было крайне сложно.

«Если этих случаев было бы несколько десятков, то с помощью компьютерной программы можно было бы установить номер телефона, которым преступник пользовался во время преступлений. Но он мог быть оформлен на другое лицо, поэтому обнаружить его не могли. Через несколько лет могла заработать SIM-карта, которой преступник пользовался, или сам аппарат. Так можно отследить его местонахождение», — рассказал адвокат.

Ранее в этот день стало известно, что следователи установили причастность Выговского к смерти еще 22 человек, которых он ограбил на вокзалах и в электричках Москвы с 2007 по 2009 год. Ранее мужчина уже был приговорен в 2011 году к 22 годам лишения свободы за аналогичные эпизоды.

На допросе Выговский рассказал, как он совершал преступления. Он находил мужчин, распивающих спиртное, отвлекал с помощью разговора и подсыпал им отравляющее вещество. В дальнейшем все его жертвы теряли сознание и умирали.