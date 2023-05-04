Реклама
Прямой эфир
Мир
Бахрейн осудил атаку украинских беспилотников на Кремль
Экономика
Решетников спрогнозировал увеличение доходов населения РФ в 2023 году на 4%
Мир
Песков назвал смехотворными попытки Киева откреститься от атаки на Кремль
Интернет и технологии
В Москве произошли сбои в работе навигационных сервисов
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Песков ответил на заявление США о непричастности к атаке беспилотников на Кремль
Происшествия
Мужчина погиб при обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка
Происшествия
В Донецке обнаружили обломки сбитого объекта
Мир
В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС
Мир
Не менее 26 парашютистов попали в ураган на курорте в Турции
Общество
Следователи на Кубани обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора
Общество
Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение
Мир
Украинская делегация попыталась сорвать выступление России на саммите ПАЧЭС

Признавшемуся в отравлении еще 22 человек грабителю грозит пожизненное заключение

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уроженцу Владивостока Алексею Выговскому, который признался в смертельном отравлении еще 22 человек в московских электричках, может грозить пожизненное заключение. Об этом 4 мая рассказал «Известиям» зампред Московской коллегии адвокатов МОВЕ Павел Зайцев.

«Подобные дела в 90-е и нулевые были. Совершали их разные лица. Чтобы объединить дела в серию, нужно было иметь хотя бы описание преступника — одного и того же, что, скорее всего, и было сделано. Подобные дела достаточно сложно раскрывать, так как если человек едет в электричке, то там билет по паспорту не покупается, и найти, если преступник еще и менял направление, достаточно сложно было», — рассказал он.

Зайцев отметил, что установить причастность Выговского к преступлениям благодаря анализу телефонных соединений, как рассказали следователи, было крайне сложно.

«Если этих случаев было бы несколько десятков, то с помощью компьютерной программы можно было бы установить номер телефона, которым преступник пользовался во время преступлений. Но он мог быть оформлен на другое лицо, поэтому обнаружить его не могли. Через несколько лет могла заработать SIM-карта, которой преступник пользовался, или сам аппарат. Так можно отследить его местонахождение», — рассказал адвокат.

Зловредный плод: какие арбузы особо опасны для здоровья
Инфекции и токсичные вещества могут попасть на ягоду на грядке и по дороге к прилавку

Ранее в этот день стало известно, что следователи установили причастность Выговского к смерти еще 22 человек, которых он ограбил на вокзалах и в электричках Москвы с 2007 по 2009 год. Ранее мужчина уже был приговорен в 2011 году к 22 годам лишения свободы за аналогичные эпизоды.

На допросе Выговский рассказал, как он совершал преступления. Он находил мужчин, распивающих спиртное, отвлекал с помощью разговора и подсыпал им отравляющее вещество. В дальнейшем все его жертвы теряли сознание и умирали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023