Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по делу о растрате 92 млн гривен

Мэра Одессы Геннадия Труханова арестовали по обвинению в растрате 92 млн гривен. Об этом сообщила в четверг, 4 мая, специализированная антикоррупционная прокуратура в своем Telegram-канале.

Так, его и других лиц по делу обвиняют в присвоении бюджетных средств на свыше 92 млн гривен (около 200 млн рублей). Это произошло после реализации схемы приобретения в коммунальную собственность одного из помещений бывшего завода «Краян» по вдвое завышенной цене.

Высшим антикоррупционным судом Украины (ВАКС) Труханову назначена мера пресечения в виде ареста на два месяца. Есть возможность внести залог в размере 13,6 млн гривен (почти 29 млн рублей).

Его адвокат Александр Лысак в беседе с украинскими СМИ заявил, что Труханов не собирается вносить за себя залог и подаст апелляцию.

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 27 мая 2014 года, является депутатом Украины VII созыва.

Обвинение Труханову предъявили еще в феврале 2018 года. Как считает прокуратура, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание указанного завода за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн гривен. Полученные от властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании. Правоохранители увидели в сделке признаки фиктивности.

В 2019-м Труханов и другие чиновники, проходящие по делу, были признаны невиновными, но прокуратура подала апелляцию. Затем ВАКС отменила оправдательный приговор, дело начали рассматривать заново.

Помимо этого 6 марта 2023 года в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали замглавы областной военной администрации Игоря Ткачука по подозрению в коррупции. Подробности задержания не уточнялись.