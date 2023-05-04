Четыре улицы в Тюмени перекроют в пять этапов из-за ремонта теплотрассы

В Тюмени в связи с запланированным ремонтом тепломагистрали перекроют несколько улиц. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта города.

Протяженность ремонтируемого участка тепломагистрали составляет 468 м. Перекрытие дорожного движения затронет четыре улицы, оно пройдет в пять этапов, пишет портал «Наш город».

На первом этапе в период с 22 по 27 мая будет ограничено движение по улице Серова в районе пересечения с улицей Максима Горького. На втором — по улице Коммунаров на пересечении с Горького (с 1 по 5 июня).

Третий этап предусматривает перекрытие участка на улице Максима Горького в районе пересечения с улицей 50 лет Октября (с 16 по 18 июня). Четвертый — участка улицы 50 лет Октября после пересечения с Горького при движении в сторону Профсоюзной (с 23 по 25 июня), уточняет Megatyumen.ru.

На пятом этапе в период с 30 июня по 2 июля будет закрыт другой участок по улице 50 лет Октября перед пересечением с Горького.