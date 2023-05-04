Песков ответил на заявление США о непричастности к атаке беспилотников на Кремль

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 4 мая, отреагировал на заявления представителей Белого дома о непричастности Соединенных Штатов к атаке беспилотников на Кремль.

Таким образом он ответил на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который заявил, что Вашингтон пока не знает, что случилось. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил о том, что заявления российской стороны об атаке на Кремль «стоит делить на два».

«Мы сказали именно то, что хотели», — заявил Песков «РИА Новости».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России также отмечал, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решения о таких терактах принимаются в США, а Украина их исполняет.

Речь идет о попытке удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ, которая была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших не было. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

В то же время специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.