Кинокритик скептически оценил трейлер фильма «Дюна 2»

В трейлере фильма «Дюна 2» режиссера Дени Вильнева мало по-настоящему впечатляющих аудиовизуальных «деликатесов», которыми знаменит этот режиссер. При этом в нем слишком много пафосных речей и диалогов, что настраивает на скептический лад. Таким мнением 4 мая поделился обозреватель «Известий», кинокритик, кандидат филологических наук Сергей Сычев.

«Его первая «Дюна» стала суперхитом, потому что он, пожалуй, первым смог создать на экране полноценный мир Дюны. Мир, в который ты полностью погружаешься, очень тактильный и осязаемый. Этого эффекта погружения мне, честно говоря, не хватило при просмотре трейлера. В нем слишком много пафосных речей и диалогов, что настраивает на скептический лад», — заметил Сычев.

При этом он отметил, что, скорее всего, режиссер решил «приберечь основные деликатесы к фильму, чтобы не раскрывать сразу все карты».

«Что касается сюжетно-идейного стержня трейлера и фильма, то это всё очень актуальные вопросы. В частности, это право на месть, право на народную месть, право на то, что угнетенные народы в какой-то момент решают перестать быть угнетенными. Это империализм и колониализм, которые сталкиваются друг с другом, — это вообще одна из самых актуальных современных проблем», — добавил кинокритик.

Также он обратил внимание, что прослеживается и то, что связывает «Дюну» и героев из вселенной Marvel, — идея некого миссии, избранника, который берет на себя груз народных проблем и начинает сначала один решать их, а потом к нему присоединяются массы.

Первый трейлер фильма «Дюна 2» был опубликован 3 мая на YouTube-канале Warner Bros. В нем можно увидеть Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса и Зендаю в роли коренной жительницы планеты Арракис Чани на фоне бескрайних песков. В трейлере также показан отрывок сцены укрощения гигантского песчаного червя Шаи-Хулуда.

Премьера сиквела «Дюны» состоится 17 ноября 2023 года. Картина будет посвящена жизни Пола Атрейдеса и его матери в пустыне. В фильме появятся такие актеры, как Остин Батлер, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен.