Не менее 26 парашютистов попали в ураган на курорте в Турции
В курортном поселке Олюденизе в Турции как минимум 26 парашютистов попали в ураган. Об этом в четверг, 4 мая, пишет Habertürk.
По информации газеты, в ураган сразу после взлета с горы Бабадаг попали шесть одноместных парашютов и 10 тандемов.
Вследствие ветра парашютистам не удалось приземлиться на заранее запланированные площадки. Отмечается, что стропы одного из парашютистов запутались в дереве. Спасатели помогли ему выбраться и доставили в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, скорой помощи, пожарной части и другие экстренные службы. Поиски парашютистов продолжаются.
Ранее, 1 мая, сообщалось, что в Турции российский турист во время одиночного полета с парашютом упал на скалы. У пострадавшего несколько переломов, он с трудом разговаривает. Мужчину доставили в больницу Антальи.