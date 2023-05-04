Сообщницу подозреваемого в убийстве школьницы в Петербурге заключили под стражу

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга 4 мая заключил под стражу на два месяца второго подростка — 15-летнюю девушку — по делу об убийстве школьницы молотком. Это следует из сообщения объединенной пресс-службы судов города.

Защитник просил об избрании ей более мягкой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Заседание прошло в закрытом режиме.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу, 30 апреля 16-летний местный житель и его 15-летняя знакомая пригласили 13-летнюю школьницу якобы на пикник в заранее приготовленное место в лесном массиве у поселка Парголово. Там парень нанес жертве множественные удары молотком по голове. Тело пострадавшей они поместили в яму.

На допросе 16-летний подозреваемый признался и указал место, где потом и обнаружили тело школьницы. Он был также помещен под стражу ранее в этот день.

Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения.

Ранее отмечалось, что школьники решили совершить убийство без какого-либо мотива — «для собственного самоутверждения». После совершения преступления подростки от лица жертвы написали ее матери о том, что «девочка благодарит за всё свою маму и больше не вернется». Подростки также удалили все аккаунты семиклассницы из соцсетей, а затем разбили телефон и закопали труп.

Полиция задержала подозреваемых 3 мая. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).