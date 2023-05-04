Образовательный кластер по транспорту и дорогам создадут в Хабаровском крае

В Хабаровском крае намерены создать образовательно-производственный кластер по автотранспорту и дорожному хозяйству. Об этом стало известно на заседании отраслевой рабочей группы, которое прошло на базе автомеханического колледжа в Хабаровске.

Как рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева, ведомство ежегодно изучает потребность автотранспортных предприятий в специалистах среднего профессионального образования (СПО). Сейчас в отрасли работают более 40 тыс. человек, но потребность в кадрах есть, поскольку «отрасль растет, развивается и обновляется».

В связи с этим планируется создать региональный образовательно-производственный кластер по автотранспорту и дорожному хозяйству, пишет ИА AmurMedia. В процессе будут задействованы сами работодатели, заинтересованные в подготовке кадров. Данный проект и другие мероприятия по кадровому обеспечению предприятий транспортной отрасли включены в соответствующий план на 2023–2025 годы.

Отмечается, что для подготовки кадров в течение последних трех лет были созданы семь различных мастерских. Они появились на базе трех учреждений СПО в рамках нацпроекта «Образование». Речь идет о Губернаторском авиастроительном колледже, Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта и Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности.