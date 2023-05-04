Эксперт рассказал о высоком спросе на российские автомобили

В 2023 году спрос на отечественные автомобили остается по-прежнему высоким, рассказал «Известиям» 4 мая руководитель отдела развития автомобильного маркетплейса FRESH Денис Решетников.

«За I квартал текущего года продано 171,3 тыс. экземпляров, 37% из которых составили модели АвтоВАЗа. В апреле уровень реализации отечественного бренда вырос до рекордного показателя — 27 635 штук, что на 18,4% выше, чем продажи за март 2023 года. Положительную динамику демонстрирует и российский бренд «Москвич»: в марте россияне приобрели 375 автомобилей автоконцерна. В нашей компании в апреле также было реализовано почти в 2 раза больше автомобилей этого бренда, чем в марте», — сказал эксперт.

По его словам, с учетом того, что по итогам этого года прогнозируется продажа от 780–800 до 1 млн новых автомобилей, вероятно, российские бренды займут большую часть реализации в сегменте, несмотря на экспансию китайского автопрома.

«Стимулами для этого станут расширение ассортимента за счет выпуска Lada Vesta NG, Lada Vesta Sport NG и других моделей «Москвича 6», электрокроссовера Evolute i-Jet, электроминивена Evolute i-Van, а также возобновление программ господдержки на приобретение новых автомобилей. В нашей компании мы также видим перспективу в этих брендах и планируем нарастить до конца года долю проданных новых автомобилей до 10% от всего объема реализованных автомобилей этого сегмента», — отметил Решетников.

Ранее в этот день сообщалось, что, согласно данным аналитического агентства «Автостат», по итогам прошлого месяца в России было продано 75 622 новых автомобиля, что в 2,7 раза больше, чем в апреле 2022 года. Последний раз положительную динамику авторынок РФ демонстрировал почти два года назад — в июне 2021 года. В дальнейшем продажи новых машин только снижались. Лидером российского рынка в апреле был АвтоВАЗ, на втором — китайский бренд Chery. За ними следуют Geely и Haval.

21 апреля стало известно, что, по информации «Авито Авто», в I квартале 2023 года продажи подержанных автомобилей увеличились на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.