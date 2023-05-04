Мост через Большую Уссурку начали демонтировать в Приморье

В Приморском крае приступили к демонтажу аварийного моста через Большую Уссурку, расположенного недалеко от села Лукьяновка Красноармейского района. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Демонтаж проводится с целью капитального ремонта переправы. Мостостроители возведут новые опоры моста и заменят покрытие. Также будут произведены работы по профилактике подтопления сооружения.

Ремонт планируется завершить в ноябре 2023 года. В перечень работ также входят чистка русла реки и укрепление береговой линии.

Подрядчиком выступает «Примавтодор». Сейчас дорожники занимаются организацией объезда участка.

Осенью 2022 года сообщалось, что в 2023-м в Приморье планируют отремонтировать как минимум 16 мостов. В регионе разрабатывают новые технологии и конструкции, которые позволят ускорить и удешевить строительство.