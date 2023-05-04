Глава ПСБ оценил возможности для развития МСБ на Северном Кавказе

Председатель ПСБ Петр Фрадков оценил возможности для развития малого и среднего бизнеса в Северо-Кавказском федеральном округе.

Выступая на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах, он отметил, что в регионах СКФО для развития бизнеса созданы благоприятные условия, в том числе с использованием мер господдержки. «ПСБ уже не первый год проводит замер настроений малого и среднего бизнеса — этот сегмент является наиболее показательным с точки зрения происходящих в деловой среде процессов. Так, индекс RSBI по СКФО за первый квартал составил 53,4 пункта, тогда как в среднем по России — 51,1. То есть предприниматели чувствуют, что та среда и те условия, которые созданы — все это будет им позволять развиваться дальше», — рассказал Фрадков в ходе пленарной сессии «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона».

Однако, продолжил он, сдерживающим фактором выступает ограниченность банковской инфраструктуры, а также связанные с этим низкая доступность финансирования и недостаток знаний клиентов в части финансовой грамотности. «Складывается ситуация, которая учитывает проблематику в финансовой сфере: один из четырех оцениваемых нами блоков в составе RSBI — доступность финансирования — чаще находится в негативной зоне. И здесь парадокс: спрос есть, интерес есть, доступность надо развивать. Мы готовы этим заниматься — это одна из больших, важных тем», — подчеркнул Фрадков.

В ходе выставки председатель ПСБ также провел двусторонние рабочие встречи с главами республик Дагестан и Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. В банке заявили о готовности оказывать содействие северокавказским регионам в реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие и улучшение инвестиционной привлекательности. Для этого ПСБ намерен усилить взаимодействие по таким направлениям, как поддержка малого бизнеса, расширение кредитования предприятий ключевых отраслей, финансирование и кредитно-гарантийная поддержка значимых для регионов инициатив.