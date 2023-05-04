В ГД заявили о возможной катастрофической ситуации в мире из-за помощи Киеву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждает своих западных коллег о катастрофической ситуации, которая может произойти, если будет продолжена поддержка Украины. Об этом 4 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день Орбан во время своего выступления на Конференции консервативных политических действий в Будапеште сказал, что в случае продолжения наращивания Западом военной мощи военные конфликты в мире станут неизбежными.

«Орбан предупреждает всех своих коллег по НАТО, по Евросоюзу о том, что тот путь, который они выбрали, действуя по указке США, приведет к развалу своих экономик, потери суверенитета своих государств, а в дальнейшем приведет к вооруженному конфликту. Ситуация, которая может после Украины перекинуться на страны Евросоюза, если они продолжат направлять на Украину оружие», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Также Водолацкий отметил, что Орбан обращается и к населению ряда европейских стран.

«Он обращается к тем странам, где люди сегодня выходят на улицы с плакатами и требуют отставки руководителей своих государств, прекращения поставок вооружения Украине, потому что когда стоишь над пропастью и еще балансируешь, то можно сделать шаг назад или остановиться, и третий вариант — свалиться в пропасть, к чему катится сегодня Европа», — заключил парламентарий.

24 апреля на заседании Совета Безопасности ООН российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что мир, вероятно, подошел к более опасной черте, чем во времена холодной войны. Он объяснил это финансово-экономической агрессией Запада, которая разрушает блага глобализации, когда США и их союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснения отношений в украинском конфликте на поле боя.