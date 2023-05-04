Сбербанк назвал единичными случаи списания бонусов «Спасибо»

Случаи списания у клиентов Сбербанка бонусов «Спасибо» в одностороннем порядке носят единичный характер. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в четверг, 4 мая.

«Обращения клиентов по данной теме являются единичными и не системными при общей аудитории программы лояльности в 67 млн человек», — сказали в пресс-службе «РИА Новости».

На списание пожаловался ряд пользователей. В кредитной организации подчеркнули, что проверяют каждое обращение, после чего уведомляют клиента о принятом решении, передает RT.

Бонусы списывают тогда, когда нарушаются правила программы «СберСпасибо» и правил акций партнеров. Срок хранения баллов составляет два года, уточняет «Москва 24».