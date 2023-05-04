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В Белграде школьница ранила ножом учителя и сверстника

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Фото:REUTERS/Djordje Kojadinovic
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В Белграде школьница напала с кухонным ножом на сверстника и учительницу, которая пыталась защитить своего ученика. Об этом сообщает сербский портал Blic 4 мая.

Инцидент произошел в гимназии имени Руджера Бошковича. Сообщается, что педагог и ученица пострадали, но полученные травмы не представляют угрозу их жизни.

Также известно, что нападавшая уже задержана. Ею оказалась бывшая 15-летняя ученица данной гимназии, которая покинула ее по собственному желанию.

Сейчас с подростком работают сотрудники полиции. Мотивы ее поступка устанавливаются.

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Нападение произошло спустя день после того, как в начальной школе «Владислав Рыбникарь» Сербии в районе Врачар 3 мая семиклассник открыл стрельбу по ученикам и работникам учебного заведения. По последним данным, погибли девять человек, еще семеро пострадали.

В МВД Сербии уточнили, что в школу подросток пришел с двумя пистолетами, на них есть лицензия на имя его отца. Оружие хранилось в сейфе, предполагается, что мальчик знал код от него.

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