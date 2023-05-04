Подозреваемый в убийстве молотком школьницы в Санкт-Петербурге заключен под стражу

Подросток, подозреваемый в убийстве 13-летней школьницы молотком, заключен под стражу. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Девятиклассник <...> заключен под стражу. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении его соучастников», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 30 апреля 16-летний подросток и его 15-летняя подруга пригласили семиклассницу на пикник, где избили ее молотком по голове. В то время как школьник наносил удары, его приятельница снимала происходящее на видео. От полученных травм девочка скончалась.

Убийство произошло на территории лесопарковой зоны у Парашютной улицы.

Ранее в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили, что школьники решили совершить убийство без какого-либо мотива — «для собственного самоутверждения». После совершения преступления подростки от лица жертвы написали ее матери о том, что «девочка благодарит за всё свою маму и больше не вернется». Подростки также удалили все аккаунты семиклассницы из соцсетей, а затем разбили телефон и закопали труп.

Позднее подозреваемый опубликовал пост в соцсети, в котором фактически во всем признался.

Полиция задержала подростка 3 мая. Тогда же полиция задержала подругу школьника. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).