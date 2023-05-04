Мессенджер Discord введет новую систему отображения имен пользователей

В Discord введут новую систему отображения имен, из-за которой пользователям придется выбрать новый никнейм, говорится на сайте мессенджера.

Согласно новым правилам, четырехзначный тег-номер, который присваивался каждому пользователю (например, #0001) будет заменен на уникальное имя пользователя, которое будет писаться через @ (@username), а при его создании можно использовать только строчные латинские буквы, нижнее подчеркивание и точку.

Также будут введены и так называемые отображаемые имена, которые будут видны в чатах и на серверах для других пользователей. Это имя может быть неуникальным, в нем допускается использование специальных символов, смайликов, прописных и нелатинских букв.

Предполагается, что нововведения облегчат чтение и запоминание никнеймов, поиск людей в Discord, а также даст пользователям больше контроля над своей идентичностью в мессенджере. Изменение вступит в силу в ближайшие недели.

Ранее, 2 мая, в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ) для Windows появилась функция прослушивания голосовых сообщений за пределами чата. Опция доступна всем, кто скачал актуальную бета-версию WhatsApp для Windows из Microsoft Store.