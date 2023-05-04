Врач перечислила противопоказания к приему коллагеновых добавок

Коллаген противопоказан тем, кто страдает от печеночной или почечной недостаточностью. Об этом в четверг, 4 мая, рассказала врач-терапевт, специалист превентивной и антивозрастной медицины, наставник Health Buddy Яна Ермураке.

«Ограничения или противопоказания к приему коллагена возможны при заболеваниях, требующих сокращения потребления белка, например, при печеночной или почечной недостаточности», — рассказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, эксперт порекомендовала с осторожностью принимать коллагеновые добавки, если есть аллергия. По ее словам, аллергическую реакцию может спровоцировать не сам коллаген, а компоненты сырья в добавке или специфический белок. Например, аллергия может возникнуть на рыбный коллаген, если у человека есть индивидуальная непереносимость рыбы.

Ранее, 14 апреля, врач-нутрициолог, эксперт по здоровому питанию Екатерина Стрельникова рассказала о полезных для суставов продуктах. По ее словам, в частности, продукты с высоким содержанием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот оказывают противовоспалительный эффект на ткани суставов, уменьшают вязкость крови, улучшают региональный кровоток и микроциркуляцию в тканях, окружающих сустав.