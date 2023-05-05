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Астролог рассказала о последствиях коридора затмений для знаков зодиака

Астролог Архангельская: особенно чувствительными к лунному затмению окажутся Тельцы и Скорпионы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Полутеневое лунное затмение начнется 5 мая в 18:14 мск и повлечет за собой «закрытие» так называемого коридора затмений, начавшегося с солнечного затмения 20 апреля. О том, как это явления скажется на знаках зодиака, «Известиям» рассказала астролог Ольга Архангельская.

По словам эксперта, пик лунного затмения придется на 20:22 (мск) 5 мая, а завершение — на 22:31. Особенно чувствительными к лунному затмению могут оказаться не только Тельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи, но и люди, рожденные в затмение, полнолуние, новолуние, а также люди с подвижной или неустойчивой психикой, отметила Архангельская.

Она добавила, что в подобные периоды возрастает аварийность на дорогах, повышается эмоциональный фон, обидчивость и страхи. Однако большинство людей могут совершенно не почувствовать на себе влияние затмения и их ритм и уклад жизни совсем не поменяется.

«Рекомендуется перед лунным затмением избавляться от старого и отжившего, в том числе от страхов и вредных привычек, от тягот прошлого и давних обид. В период затмений есть все возможности улучшения своей жизни, поэтому и стоит мыслить в позитивном ключе, не агрессировать и не скандалить, писать список желаний: например, погружаться в медитативные практики, работать с внутренним миром и психикой, взять под контроль свои чувства, заложив таким образом позитивные изменения как минимум на полгода», — посоветовала Архангельская.

Специалист заметила, что эффект затмения обычно длится до следующего коридора затмений. В 2023 году он откроется солнечным затмением 14 октября и закроется лунным затмением 28 октября.

При этом хорошо продуманные планы в период затмения стоит начинать после 17 мая. Так, можно дать жизнь новым перспективным делам, которыми есть возможность довольствоваться долгие годы.

«То есть, говоря по-русски, что посеешь, то и пожнешь», — подчеркнула астролог.

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Ранее Архангельская рассказывала «Известиям» о том, как коридор затмений, который длится с 20 апреля по 5 мая, скажется на каждом из знаков зодиака. Как пояснила эксперт, затмения обычно закладывают тенденции на несколько лет, а то и десятилетий вперед. Поэтому абсолютно всем знакам зодиака следует быть внимательными к происходящему, не принимать резких решений. Благоприятным для этого времени является анализ долгосрочных целей и планов на будущее.

Особенно эффективными могут быть медитация, визуализация и практики, направленные на самоанализ и саморазвитие. Также это может быть подходящий момент для творчества, интроспекции и внутреннего роста, разгрузочных дней, работы с подсознательными установками, посещения психолога, избавления от вредных привычек.

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