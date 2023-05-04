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В Донецке обнаружили обломки сбитого объекта

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о задымлении на месте обнаружении обломков сбитого объекта
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В Донецке обнаружены обломки некоего сбитого объекта. На месте падения наблюдается задымление, сообщил в четверг, 4 мая, мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, на пограничной территории Буденновского и Пролетарского районов обнаружены обломки сбитого объекта. Наблюдается задымление», — написал он в Telegram-канале.

Подробности уточняются.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили мужчина 1988 года рождения, женщина 1990 года рождения и мальчик 2017 года рождения.

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины тогда же заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

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3 мая корреспондент «Известий» показал последствия обстрела столицы ДНР со стороны ВСУ. В результате украинской атаки были разрушены дома в частном секторе Донецка и его окрестностях.

Россия 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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