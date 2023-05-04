Рейсы из Кемерова в Екатеринбург и Читу отменили

Рейсы по маршрутам из города Кемерово в Екатеринбург и Читу отменены. Об этом сообщил в Telegram-канале 4 мая замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, комментируя статью «Известий» об уменьшении объемов финансирования по программе субсидий для региональных перевозок и в связи с этим о сокращении авиакомпаниями полетов.

«В Кузбассе ситуация (c отменой рейсов. — Ред.) остается стабильной, но есть два направления, которые отменены. Это маршрут Кемерово — Екатеринбург авиакомпании «Ред Вингс», действующий до 13 мая, и рейс авиакомпании «Северный Ветер» (Nordwind. — Ред.) Кемерово — Чита, планировавшийся с 1 мая», — написал Панов.

По его словам, одной из причин сокращения этих маршрутов стала их малая востребованность.

Он также отметил, что с 3 июня авиакомпания «Победа» начнет выполнять рейсы из Кемерова в Москву, а с 22 апреля возобновились в ежедневном режиме рейсы Кемерово — Москва, выполняемые авиакомпанией «Сибирь» (S7 Airlines).

Ранее в этот день «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что правительство РФ сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы. На этот год субсидирование сократилось с 9 млрд до 7,5 млрд рублей. Авиакомпании начали отменять некоторые рейсы. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко выразил мнение, что под сокращение могли подпасть те направления, отмена рейсов по которым не вызовет мощного негативного социального эффекта.

Тем временем в Росавиации подчеркнули, что вопрос реализации программ субсидирования авиаперевозок находится на контроле.

Ведомство «в связи с оптимизацией финансирования программы субсидирования региональных перевозок совместно с авиакомпаниями» и во взаимодействии с регионами РФ работает над корректировкой маршрутной сети «в целях сохранения субсидируемых рейсов на наиболее социально значимых направлениях».

Росавиация подготовит актуализированный перечень субсидируемых региональных маршрутов и дополнительные предложения.