Теннисист Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс»

Россиянин Аслан Карацев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс». Как сообщает 4 мая «Спорт-Экспресс», Карацев обыграл китайского соперника Чжан Чжичжэня в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу российского спортсмена. В ходе поединка 29-летний Карацев шесть раз подавал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Его оппонент из Китая подал четыре эйса, совершил две ошибки на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех.

В полуфинале Карацев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и немцем Яном-Леннардом Штруффом. Призовой фонд турнира превышает €7,7 млн.

На счету Карацева уже имеется три титула ATP, в рейтинге ассоциации он занимает 121-е место.

Ранее, 3 мая, россиянка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. В четвертьфинале она обыграла третью ракетку мира Джессику Пегулу из США. Матч закончился со счетом 6:4, 0:6, 6:4 в пользу Кудерметовой.

2 мая россиянин Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертом круге турнира в Мадриде со счетом 7:6 (10:8), 6:4. На следующий день он сразился за выход в полуфинал с испанцем Карлосом Алькаросом, но уступил ему. Счет поединка составил 4:6, 5:7 в пользу испанского спортсмена.