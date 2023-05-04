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Киев счел необоснованными компенсации польским фермерам

Замминистра экономики Украины Качка назвал необоснованными компенсации польским фермерам
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Киев считает необоснованными компенсации польским фермерам из-за наплыва зерна с Украины. Об этом в четверг, 4 мая, заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, выступая на Брюссельском экономическом форуме. Трансляция велась на официальном сайте Европейской комиссии.

«По моему мнению, это был настоящий блеф со стороны польских фермеров и, к сожалению, польское правительство отреагировало очень странным образом», — сказал он.

Качка указал, что из-за принятого в прошлом месяце решения Варшавы заблокировать экспорт украинской сельхозпродукции, Украина потеряла $143 млн. Замминистра подчеркнул, что это значительно больше, чем Европейская комиссия готова заплатить польским фермерам в качестве компенсации. Он добавил, что политическое решение Польши нанесло большой ущерб как Украине, так и Евросоюзу (ЕС).

22 марта издание Euractiv со ссылкой на источник написало, что ЕС выделит €112 млн на компенсации фермерам в Польше, Румынии и Болгарии, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции. В материале говорилось, что €56,3 млн выделят из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Из них €30 млн получит Польша, €17 млн — ​​Болгария и €10 млн — Румыния. Остальные средства, как отмечалось в статье, государства направят фермерам из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Еврокомиссии (ЕК).

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Ранее, в начале февраля польские фермеры предупредили о возможном разорении и выразили протест в связи с тем, что в стране оседает зерно, которое ввозят с Украины для последующего экспорта через Польшу в другие государства. Фермеры, в частности, заявляли, что зерно ненадлежащего качества и поставляется на польский рынок по демпинговым ценам, в результате чего цены на продукцию местных производителей сильно упали. Кроме того, отмечалось, что в хранилищах может не хватить места для нового урожая.

По официальным данным, за минувший год в республику с Украины ввезли около 2 млн тонн зерна. На фоне наплыва украинского зерна в ряде районов прошли протесты местных фермеров. В итоге власти были вынуждены объявить о приостановке импорта украинской сельхозпродукции.

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