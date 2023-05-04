Житель Хабаровского края ожидает суда за убийство знакомого

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя поселка Эльбан в собственном доме. Об этом ИА AmurMedia сообщили в региональном СУ СКР.

Обвиняемым по делу проходит 51-летний житель того же поселка. Следствие полагает, что в ночь на 15 января 2023 года он сильно избил своего знакомого, после чего задушил его.

Убийство произошло в доме потерпевшего. Известно, что в момент преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в убийстве он не признал.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

3 мая сообщалось, что жителя Жиганского района Якутии приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство матери своей гражданской жены. В момент преступления он тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.