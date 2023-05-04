Политолог Жарихин допустил перенос украинского контрнаступления

Запад продолжит поддержку Украины вне зависимости от результатов контрнаступления. Возможное поражение, вероятнее всего, в любом случае выставят в позитивном ключе с помощью подконтрольных властям СМИ. Об этом заявил 4 мая политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Он допустил, что контрнаступление может быть перенесено для того, чтобы не допустить слишком масштабного провала.

«Впрочем, не факт, что в ближайшее время будет дана отмашка к началу контрнаступления. Есть вероятность, что провал будет такого масштаба, что скрыть его не удастся», — сказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день командир «Ахмата», помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ в республике, передает RT.

Днем ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. По его мнению, в активную фазу наступление может перейти в ближайшие дни, сообщает телеканал «360».

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. При этом еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что Россия готова отразить любое контрнаступление. Он дополнил, что если это «очередная бравада», то это указывает на ничтожность власти, которая разбрасывается такими громкими словами.

В начале апреля глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предрек Киеву провал в наступлении. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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