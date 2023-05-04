Врач предостерегла от употребления анальгетиков при боли в животе

При болях в животе не рекомендуется употреблять анальгетики. Об этом 4 мая рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Ксения Халаиджева.

«Боль в животе может иметь множество причин, а применение анальгетиков может быть не только бесполезным, но и опасным», — сказала она «Газете.Ru».

По ее словам, чаще всего боль возникает из-за спазмов, из-за чего следует принимать спазмолитики.

«Они не навредят, так как не вмешиваются в механизмы развития болевой чувствительности, что не позволяет им скрыть картину острой хирургической патологии. Это отличает спазмолитики от таких обезболивающих препаратов, как анальгин, парацетамол и ибупрофен, которые не влияют на причину развития боли, то есть спазм», — пояснила врач.

В случае, если облегчение боли не наступило или появились другие симптомы, такие как нарастание температуры тела, общая слабость, головокружение, тошнота или рвота, следует обратиться к врачу.

Накануне диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что употребление редиса противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно во время их обострения.