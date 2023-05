Умерла выступавшая с Дэвидом Боуи британская певица Линда Льюис

В возрасте 72 лет умерла британская певица Линда Льюис, известная диапазоном голоса в пять октав. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на сестру артистки Ди Льюис Клэй 4 мая.

Причины смерти не уточняются. Известно, что Льюис скончалась в своем доме.

Будучи гитаристкой-самоучкой, Льюис в 1964 подписала контракт с лейблом Polydor. Она дебютировала на фестивале в Гластонбери в 1970-м, а также была бэк-вокалисткой Дэвида Боуи во время записи альбома 1973 года Aladdin Sane, пишет «Газета.Ru».

Всего в дискографии певицы насчитывается 10 полноформатных альбомов, а также такие хиты, как Rock-A-Doodle-Doo, It’s In His Kiss, Baby I’m Yours, каждый из которых занимал верхние строчки британских музыкальных чартов.