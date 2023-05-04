Трамп указал на физическую неспособность Байдена сыграть в гольф

Экс-президент США Дональд Трамп во время своего визита в Ирландию предположил, что нынешний американский лидер Джо Байден физически слаб настолько, что не способен даже сыграть в гольф.

Как отмечается в материале портала Irish Mirror от 4 мая, Трам в очередной раз указал на недостаток Байдена во время посещения площадки для гольфа в клубе неподалеку от ирландского населенного пункта Дунбега, сделав первый удар.

«Как думаете, Байден смог бы так сделать? Я не думаю», — отметил он.

1 мая обозреватель американского военного журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт написал, что жена Байдена, Джилл, по сути, является первой женщиной — президентом США, поскольку она обладает большим влиянием на своего пожилого супруга. Ссылаясь на неназванный источник в администрации Байдена, он отметил, что супруга президента США часто присутствует на его встречах в Белом доме, слушает вместе с ним доклады и задает вопросы.

При этом обозреватель отметил, что жена Байдена является не просто «рупором». По словам Вейхерта, она, «вероятно, — настоящая сила, стоящая за троном».

Ранее, в марте, Джилл Байден заявляла, что ее мужу не нужна проверка умственных способностей. По ее словам, у главы государства действительно крайне напряженный график, однако ее супруг справляется со своими обязанностями. Так она отреагировала на предположение американского журналиста Такера Карлсона о том, что частые оговорки президента могут указывать на нехватку умственных сил Байдена.

В феврале бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон назвал угрозой для США состояние Байдена. Из-за «снижения когнитивных функций» американского президента могут «погибнуть люди», отметил он.

Байден стал самым возрастным президентом после своего избрания на пост главы государства. Здоровье 80-летнего политика неоднократно становилось предметом обсуждения среди американцев.