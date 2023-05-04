Профмастерские откроют в школе в селе Покровка на Сахалине
В школе села Покровка в Сахалинской области в будущем учебном году откроют профориентационные мастерские. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мастерские обустроят в отдельно стоящем здании 1974 года постройки. Сейчас в нем идет ремонт. По словам директора школы Людмилы Понкратовой, завершить работы планируется в конце июля.
В отдельном корпусе помимо мастерских разместят кабинеты домоводства и обустроят пространства для уроков труда. Там же расположат электронный тир.
Ведется капитальный ремонт и основного здания школы, пишет ИА SakhalinMedia. В мае начнется обновление входных групп.
«В скором времени поступит мебель для начальной школы и старшего звена. Уже заказали интерактивные панели и современные доски, оборудование для столовой и домоводства. В центре детских инициатив появятся шахматные столы», — рассказала директор школы.
Стоимость капремонта составляет более 27 млн рублей. Средства выделены из регионального и федерального бюджетов. Дополнительные средства направлены на оснащение учебного заведения.