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Женщина погибла в результате ДТП под Воронежем

В результате ДТП под Воронежем погибла 45-летняя женщина, двое детей пострадали
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Фото: МВД РФ/36.мвд.рф
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В Воронежской области в результате аварии погибла 45-летняя женщина, управлявшая Renault Logan. Двое детей — девочка и мальчик в возрасте пяти и 15 лет — с различными травмами доставлены в больницу. Об этом 4 мая уведомила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло примерно в 13:10 в Новоусманском районе на 9-м км трассы 1-е отделение совхоза Масловский — 2-е отделение совхоза Масловский.

«По предварительным данным, [женщина] наехала на выбоину асфальтового покрытия проезжей части, после чего не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства», — говорится в сообщении.

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

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2 мая в Пермском крае в результате ДТП с легковыми автомобилями погибли два человека, один пострадал. Происшествие произошло днем на 133-м км автодороги Кунгур — Соликамск. Водитель автомобиля Opel выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в две легковушки — Chevrolet и Ssang Yong.

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