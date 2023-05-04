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Врач назвала последствия неправильной работы кондиционера в машине

Врач Баютина: неправильное обслуживание кондиционера в машине — риск развития заболеваний
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Неправильное использование системы кондиционирования в машине способно оказать влияние на возникновение и развитие таких инфекционных заболеваний, как легионеллез и тонзиллит. Об этом сообщила в четверг, 4 мая, врач-терапевт Клиники «Медси» Дарья Баютина.

По словам специалиста, если вовремя не проводить техническое обслуживание кондиционера в автомобиле, аппарат может стать благоприятной средой для развития микроорганизмов, в особенности Legionella pneumophila. Попадание через дыхательные пути этой бактерии приводит к развитию легионеллеза, которая может перетечь в тяжелую атипичную пневманию.

Баютина отметила, что система кондиционирования может стать благоприятной средой для размножения спор грибов, способных спровоцировать бронхиальную астму.

Согласно мнению врача, этот аппарат в автомобиле чрезмерно сушит воздух. В таких условиях человек может заразиться конъюнктивитом, ринитом, тонзиллитом и другими инфекциями.

Автомобилистам с сердечно-сосудистыми заболеваниями терапевт порекомендовала внимательно контролировать климатическую установку.

«Под действием низкой температуры сосуды суживаются, что может привести к повышению артериального давления и спазму сосудов», — сказала Баютина в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, она напомнила о соблюдении температуры в салоне машины, учитывая погоду на улице. Так, наиболее оптимальной разницей могут быть 5-6 градусов.

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Ранее, 18 апреля, автоэксперт Антон Трошанов рассказал о том, что установка старых автомобильных покрышек в качестве клумбы на даче является небезопасной для здоровья. Он отметил, что постоянное соседство с шинами может повлиять на развитие респираторных заболеваний.

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