Зараженные помидоры, лимоны и яблоки нашли в Свердловской области

Зараженные рядом болезней яблоки, лимоны и помидоры обнаружили в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального референтного центра Россельхознадзора в Telegram.

Образцы опасных овощей и фруктов отправил на исследования крупный ритейлер, у которого целая сеть магазинов в Екатеринбурге, уточняет ИА «Ура.ру».

Специалисты лаборатории обнаружили в продуктах ряд болезней, пишет Тагилсити.ру. Так, на томатах черную бактериальную пятнистость и серую головчатую плесень, на яблоках нашли возбудителя монилиоза, а на лимонах выявили возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень.

В конце апреля в Свердловской области обнаружили опасный картофель. В образцах овоща нашли бактерии Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус.