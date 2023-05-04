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Зараженные помидоры, лимоны и яблоки нашли в Свердловской области

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Зараженные рядом болезней яблоки, лимоны и помидоры обнаружили в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального референтного центра Россельхознадзора в Telegram.

Образцы опасных овощей и фруктов отправил на исследования крупный ритейлер, у которого целая сеть магазинов в Екатеринбурге, уточняет ИА «Ура.ру».

Специалисты лаборатории обнаружили в продуктах ряд болезней, пишет Тагилсити.ру. Так, на томатах черную бактериальную пятнистость и серую головчатую плесень, на яблоках нашли возбудителя монилиоза, а на лимонах выявили возбудителя сухой черной гнили (плеоспороза) и голубую плесень.

В конце апреля в Свердловской области обнаружили опасный картофель. В образцах овоща нашли бактерии Pectobacterium atrosepticum и Y-вирус.

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