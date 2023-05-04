В США указали на невозможность ВСУ отбиваться от управляемых планирующих бомб РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут ничего противопоставить российским управляемым планирующим бомбам. Об этом написал 3 мая американский журнал Military Watch Magazine.

В материале сообщается, что эти бомбы не только очень точны, позволяя самолетам поражать гораздо больше целей каждый раз, когда они преодолевают противовоздушную оборону (ПВО) Украины, но и способны пролетать около 70 км до своих целей.

Официальный представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат, чьи слова приводит издание, рассказал об угрозе, которую представляет это оружие. Он указал на бессилие украинской системы ПВО перед данным видом боеприпасов.

«Эти бомбы могут пролететь около 70 км и могут поразить объекты критической инфраструктуры <…>. А ничего противопоставить этому типу боеприпасов мы не можем. Наша ПВО неэффективна против этих бомб», — сказал он.

В материале отмечается, что с февраля 2022 года российские запасы этих снарядов значительно увеличились, поскольку оборонный сектор РФ в разы увеличил производство широкого спектра типов боеприпасов.

Ранее, 28 апреля, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о технических характеристиках российских планирующих бомб, применяемых в зоне специальной военной операции (СВО). По его словам они являются ответом американской технологии JDAM, при использовании которой с помощью специальных устройств ограниченную номенклатуру бомб превращают в высокоточное оружие. При этом стоимость при применении такого устройства на обычной бомбе возрастает примерно раз в десять. Российское оборонное предприятие сделало автоматизированную линию по изготовлению таких бомб. Отклонение от цели таких снарядов составляет меньше метра, отметил эксперт.

Леонков добавил, что планирующая бомба может поразить танк, если он не двигается, а также разрушить долговременные огневые точки, укрепрайоны, штабы и склады.

За день до этого издание Newsweek со ссылкой на военных аналитиков сообщало, что управляемые планирующие бомбы, которые применяются Россией, представляют угрозу для Украины. По словам украинского эксперта, такой тип оружия может сбрасываться за пределами досягаемости систем ПВО Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.