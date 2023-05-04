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ЕС выделил €40 млн Молдавии и €30 млн Грузии на поддержку армии

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Евросоюз выделил из Европейского фонда мира €40 млн Молдавии и €30 млн Грузии на поддержку армии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 4 мая.

«Сегодня Совет ЕС в рамках Европейского фонда мира принял две меры поддержки оборонного сектора Молдавии и Грузии с целью повышения национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе обеих стран», — сказано в сообщении.

Уточняется, что указанные суммы будут переданы странам в течение 36 месяцев.

Также оба государства получат средства тылового обеспечения, командования и контроля, наблюдения за воздушным пространством.

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На фоне энергетического кризиса, который начался в прошлом году, в Молдавии происходят протесты. Основная доля забастовок организуется оппозиционной партией «Шор»: представители фракции выступают против внешней и внутренней политики президента Майи Санду, требуют урегулирования цен на газ и электричество.

17 марта Санду заявила, что оппозиционные партии Молдавии под влиянием России хотят принести в страну войну. По словам президента, государственные органы должны пресекать любые попытки пропаганды и дезинформации со стороны оппозиции Молдавии, чтобы избежать дестабилизации в стране.

Тем временем в Грузии также проходят демонстрации против правительства. Так, 7 и 8 марта в Тбилиси прошли масштабные акции протеста, после того как грузинский парламент в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагал создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые финансируются из-за границы. 9 марта волнения продолжились. В итоге правящая партия «Грузинская мечта» и партия «Сила народа» совместно объявили об отзыве законопроекта из парламента.

Глава МИД России Сергей Лавров 10 марта сказал, что протесты в Грузии в отношении законопроекта об иноагентах стали лишь поводом для попытки силовой смены власти, а сама ситуация очень напоминает майдан на Украине.

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