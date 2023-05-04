В Удмуртии запустили паромную переправу через Каму

Первый в наступившем сезоне рейс парома через Каму состоялся в Сарапуле в четверг, 4 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Паромная переправа связывает Сарапул с поселком Борок в Камбарском районе на левом берегу реки, пишет ИА «Сусанин». В прошлом сезоне навигация стартовала в конце апреля, а завершилась 20 ноября 2022 года.

Расписание рейсов осталось прежним. С тарифами на навигацию можно ознакомиться в сообществе «Переправа Борок — Сарапул» в соцсети «ВКонтакте».

К примеру, перевозка велосипеда или мотоцикла без коляски обойдется в 80 рублей, билет для животного стоит 50 рублей, цена для автомобиля варьируется от 260 до 650 рублей. Расценки на перевозку грузового транспорта начинаются от 700 рублей, отмечает Udm-info.ru.

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