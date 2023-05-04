На ПМЮФ-2023 эксперты рассмотрят вопросы правового регулирования инвестиций и разрешения соответствующих споров

На площадке XI Петербургского международного юридического форума состоится сессия «Инвестиции и разрешение споров в рамках БРИКС».

Участники сессии рассмотрят вопросы унификации правового регулирования в области защиты прав инвесторов в странах БРИКС, а также создания международного арбитражного центра БРИКС для беспристрастного и независимого разрешения инвестиционных и иных категорий споров.

«Сегодня мы можем наблюдать, как в угоду политическим амбициям отдельных стран ставится под сомнение незыблемость права собственности и фундаментальность права на судебную защиту. Начинают возникать непреодолимые препятствия для инициирования арбитражных разбирательств, оплаты сборов, привлечения технических специалистов и профильных экспертов, приведения в исполнение вынесенных арбитражных решений», — заявил статс-секретарь – заместитель Министра юстиции Российской Федерации Андрей Логинов.

Он отметил, что вместе с тем торговые и экономические связи между государствами в рамках БРИКС продолжают расширяться. Это влечет за собой потребность в создании общих институтов, которые позволят выстраивать долгосрочные партнерские отношения на началах равноправия.

По словам заместителя Министра, одним из таких институтов может стать международный арбитражный центр БРИКС, призванный обеспечить надлежащую защиту прав и интересов инвесторов и государств.

Так, Минюстом России совместно с МИД России, Минэкономразвития России и СПбГУ подготовлены проекты концепции создания такого центра, а также план мероприятий по ее реализации.

XI Петербургский международный юридический форум пройдет с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге. Организаторы Форума – Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.