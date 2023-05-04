Карта спецоперации на Украине 4 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 4 мая можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении поражены подразделения противника в районах Новоселовского ЛНР, Першотравневого и Новомлынска Харьковской области.

В районах Стельмаховки Харьковской области, Кисловки, Синьковки, Тимковки и Ивановки ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Волчанска уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

На красно-лиманском направлении поражены подразделения противника в районах Терны, Серебрянки ДНР, Невского и Червоной Дибровы ЛНР. За сутки на данном направлении уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами и продолжают уничтожение противника в западной части Артемовска. В районе Красного, юго-западной окраины Артемовска и Григоровки поражены подразделения 60-й, 93-й механизированных, а также 54-й мотопехотной бригад ВСУ. Уничтожено до 255-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две гаубицы Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». В районе Белогоровки уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

На южно-донецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Водяного, Великой Новоселки ДНР, Червоного, Каменского, Новоданиловки и Малой Токмачки Запорожской области. Потери противника составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На херсонском направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 416 самолетов, 230 вертолетов, 3949 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8967 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4728 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9949 единиц специальной военной автомобильной техники.