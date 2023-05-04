ВС РФ уничтожили хранилище топлива ВСУ в районе Кропивницкого

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили хранилище топлива украинской группировки войск в районе города Кропивницкий (бывший Кировоград). Об этом в четверг, 4 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе города Кировограда уничтожено хранилище топлива украинской группировки войск», — сказал он.

Конашенков подчеркнул, что также в районе Славянска был уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады украинских военных.

Он добавил, что в Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской Народной Республике (ЛНР) российские войска поразили командно-наблюдательные пункты двух украинских бригад и центра сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Юг».

Накануне глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил о повреждении нефтебазы в Кропивницком в результате взрывов ночью в среду, 3 мая, и последующего пожара. Возгорание удалось ликвидировать, никто не пострадал.

1 мая в Минобороны РФ заявили, что силы ВС РФ в районе населенного пункта Угледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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