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Военнослужащий ВСУ заявил, что интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой за год

Военнослужащий ВСУ Сиротюк: интенсивность боев в Артемовске стала самой высокой с начала года
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Интенсивность боев в Артемовске (украинское название — Бахмут) стала самой высокой с начала года. Об этом сообщил в четверг, 4 мая, гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Сиротюк.

«Сейчас тут очень горячо, не помню, чтобы так было горячо, даже когда началась активная фаза зимой», — сказал Сиротюк в эфире телеканала «Рада».

Он отметил, что участок фронта сузился, из-за этого на артемовском направлении повышена концентрация артиллерийского огня.

«Всё падает в районе размещения наших сил», — добавил военный.

Ранее, 2 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что руководство ВСУ приняло ряд решений по усилению обороны Артемовска, более 80% которого уже контролируют российские силы. Он заявил, что вместе с командирами был принят ряд решений, направленных на обеспечение эффективной обороны.

В конце апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения Артемовска от националистов. Его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей город на две части.

Проезд закрыт: ВС РФ перерезали последнюю дорогу в Артемовск
У противника остался единственный маршрут снабжения своего гарнизона — по пересеченной местности

Артемовск расположен к северу от Горловки и служит важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В западных кварталах города российские штурмовые отряды продолжают активные действия по уничтожению противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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