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Экс-аналитик ЦРУ предупредил Киев о серьезных последствиях после атаки на Кремль

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского ждут серьезные последствия после атаки на Кремль
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил фатальную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников, поскольку это объединит Россию и приведет к серьезным последствиям для киевского режима. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 3 мая в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он напомнил, что нечто подобное совершали нацисты гитлеровской Германии, и СССР смог их остановить.

«Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, атака Киева на Кремль будет иметь серьезные последствия для Украины, поскольку российское общество полностью объединится против общего врага, подобно американцам, объединившимся после терактов 11 сентября.

«Нельзя напасть на Москву в преддверии празднования Победы над нацистами и ожидать, что это останется без ответа», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что Зеленский этими действиями попытался привести конфликт к эскалации, намереваясь спровоцировать Москву на ответ, чтобы в противостояние вступили НАТО и США. Однако это действие обернется против киевского режима, так как Белый дом о планах Киева не знал.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о реакции российского лидера на атаку беспилотников, отметил, что глава государства всегда сохраняет спокойствие и собранность даже в самых сложных ситуациях.

Он подчеркнул, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решение о таких терактах принимается в США, а Украина их исполняет.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших не было. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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