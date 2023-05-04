Улицы одного из районов Волгограда затопили нечистоты

Канализацию прорвало в Дзержинском районе Волгограда, рядом с центром «21 век», в результате чего территория возле него оказалась залита нечистотами. Местные жители второй день жалуются в соцсетях на отходы и зловонный запах у себя во дворах.

«Вчера подали заявку в концессии, льет до сих пор. Хотят, чтобы рвануло, как в пойме?» — возмущаются волгоградцы, их слова приводит ИА «НовостиВолгограда.Ру» в четверг, 4 мая.

В «Концессии водоснабжения» заявили, что инцидент произошел из-за засора трубопровода водоотведения по улице Савкина, 8. В компании заверили, что в ближайшее время бригада специалистов устранит засор. Также коммунальщики попросили жителей правильно утилизировать отходы.

Похожий инцидент произошел в конце октября 2022 года. На склоне поймы реки Царицы в сквере имени Пахмутовой прорвало канализационный коллектор. Без воды на пять дней остались жители двух районов Волгограда, а нечистоты заполонили весь склон, парковку у музея «Россия — моя история», детскую железную дорогу и дошли до Волги.