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Захарова назвала заявления Зеленского в МУС бредом

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в четверг, 4 мая, выступление президента Украины Владимира Зеленского в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге.

Она обратила внимание, что украинский лидер заявил о желании «сделать эту войну последней в мире», передает RT.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Накануне вечером самолет Зеленского приземлился в голландском аэропорту Схипхол. В программе визита в Нидерланды — встреча с премьер-министром Марком Рютте, а также переговоры с главами МИД и минобороны страны, сообщает телеканал «360».

Туда Зеленский прибыл из Финляндии, где находился с официальным визитом по приглашению президента Финляндской Республики Саули Ниинистё. Переговоры президентов двух стран были посвящены поддержке Украины, двусторонним отношениям и глобальной геополитической ситуации.

20 апреля стало известно, что Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2. Стоимость вооружения составляет 1 млрд крон ($147 млн), она будет оплачена из бюджетов двух стран.

В то же время 26 марта сообщалось, что сотни человек поддержали демонстрацию против поставок вооружения Украине, которая прошла в Амстердаме. Демонстранты выразили уверенность, что главной целью российского руководства является «прекращение геноцида в Донбассе».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину, отмечая, что вооружения будут распространяться по Европе и угрожать безопасности региона. Российская сторона не раз отмечала, что западные поставки оружия на Украину и обучение украинских военных на Западе ведут к эскалации конфликта и делают страны НАТО его участником.

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