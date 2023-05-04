Жители Бузулука встретили ретропоезд «Победа»

Жители Бузулука Оренбургской области встретили ретропоезд «Победа» на паровой тяге, который прибыл на городской на железнодорожный вокзал утром в четверг, 4 мая.

На перроне прошло торжественное мероприятие. Для собравшихся выступили творческие коллективы и прозвучали песни о войне, пишет РИА «Оренбуржье».

На встрече тематического поезда присутствовал мэр Бузулука Николай Бантюков, отмечает 56orb.ru. Он поздравил граждан с наступающим праздником Великой Победы.

В Оренбург ретро-поезд прибудет 6 мая. С его прибытием в городе запретят парковаться в районе железнодорожного вокзала.

Между тем, большинство россиян, а именно 65%, считают День Победы самым важным праздником в году. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, опубликованного ВЦИОМом.