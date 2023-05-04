В России почти в три раза выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России за апрель выросли в 2,7 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом 4 мая сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» («ППК»).

Всего апреле 2023 года было продано 75,6 тыс. новых легковых машин, что на 8% больше, чем в марте. Причиной роста эксперты агентства назвали эффект низкой базы.

При этом 44% проданных автомобилей пришлось на китайские марки, еще 35% — на российские бренды. Общая доля реализованных «корейцев», «японцев», «европейцев» и «американцев» составила 21%.

Самой популярной маркой для покупки стала LADA (33,4%), а самой популярной моделью — Lada Granta (24,3%). Лучшей маркой среди иностранных автомобилей стала Chery, а моделью — кроссовер Geely Coolray.

До этого, 7 апреля, стало известно, что, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые три месяца 2023 года в России было продано 153,5 тыс. новых легковых автомобилей и моделей LCV, что на 44,7% меньше показателей I квартала 2022-го.