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В ЛНР сообщили об украинском обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS

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Фото: Commons.wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в четверг 4, мая.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:04 <...> по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — следует из сообщения в Telegram-канале представительства.

Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.

Обстрел также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На записи, демонстрируемой «Известиями», видно, как снаряд попадает в производственное помещение мясоперерабатывающего цеха. От оборудования и вещей внутри ничего не остается.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

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Ранее в этот день ВСУ ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО.

Наряду с этим мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили 35-летний мужчина, 33-летняя женщина и мальчик шести лет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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