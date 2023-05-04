В ЛНР сообщили об украинском обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Луганской Народной Республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в четверг 4, мая.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 04:04 <...> по населенному пункту Алчевск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS», — следует из сообщения в Telegram-канале представительства.
Сведения о пострадавших и повреждениях уточняются.
Обстрел также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
На записи, демонстрируемой «Известиями», видно, как снаряд попадает в производственное помещение мясоперерабатывающего цеха. От оборудования и вещей внутри ничего не остается.
Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.
Ранее в этот день ВСУ ударили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, выпустив 10 ракет из РСЗО.
Наряду с этим мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадали три человека, среди которых ребенок. Ранения получили 35-летний мужчина, 33-летняя женщина и мальчик шести лет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР из-за обстрелов со стороны ВСУ.
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