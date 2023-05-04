В Орловской области в купальный сезон откроют 39 пляжей

На водных объектах в Орловской области планируют оборудовать 39 пляжей. Подготовку к купальному сезону обсудили в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности региона.

На текущий момент для постановки пляжей на учет в МЧС поступили все 39 заявлений-деклараций. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Администрация Орловского муниципального округа организовала работу по оборудованию муниципального пляжа на пруду «Андриабуж». По заявкам собственников пляжей и муниципалитетов организовано проведение водолазного обследования акваторий мест отдыха.

Также на заседании обсудили готовность региона к пожароопасному периоду. В зоне вероятного воздействия лесных пожаров находятся три детских загородных оздоровительных учреждения. Там созданы подразделения добровольной пожарной охраны. Мониторинг обстановки в лесах осуществляется наземным патрулированием силами 24 межведомственных групп. В их состав входят сотрудники МЧС, полиции, областного управления лесами, национального парка «Орловское полесье» и органов местного самоуправления.