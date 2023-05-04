В Оренбурге появилась дыра на улице 2-я линия

Асфальт обвалился на пешеходной дороге на улице 2-я линия в Оренбурге, в результате образовалась яма. О происшествии рассказал местный житель, пишет «Урал56.Ру» в четверг, 4 мая.

По словам очевидца, яма появилась еще 2 мая. Местные жители пожаловались, что от нее исходит сильный запах канализации. К настоящему моменту яму огородили.

Кроме того, асфальт просел недалеко от входа в детский сад.

Днем ранее сообщалось, что на трех дачных маршрутах в Оренбурге обновили автобусный парк. Сезон работы садоводческих маршрутов стартовал в городе 29 апреля. Всего в этом году будет работать 41 маршрут.