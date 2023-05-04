Третий класс пожарной опасности установился на большей части Хабаровского края

На территории 11 районов Хабаровского края установился третий класс пожарной опасности из пяти. Об этом ИА AmurMedia сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По данным центра управления в кризисных ситуациях МЧС, за минувшие сутки спутники зафиксировали 61 термоточку. Они выявлены как на территории южных районов региона, так и в центральных — Верхнебуреинском, Амурском, Солнечном.

3 мая пожарная охрана реагировала на 41 пал травы. Огонь прошел более 20 км.

В МЧС напоминают, что в условиях действия противопожарного режима запрещается разводить огонь и проводить любые связанные с ним работы. Также нельзя жечь сухую траву и мусор. Нарушителям грозит штраф. Для физических лиц он составляет до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — до 60 тыс. рублей, для юридических — до 800 тыс. рублей.

Ранее в мае начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский в беседе с «Известиями» опроверг эффективность сжигания сухой травы для уничтожения клещей.