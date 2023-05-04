Глава МВФ предупредила об угрозе раскола мировой экономики на враждующие блоки

Мировая экономика может в ближайшее время расколоться на враждующие экономические блоки. На это в четверг, 4 мая, указала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«После десятилетий развития глобальной интеграции существует растущий риск того, что мир может расколоться на враждующие экономические блоки. Этот сценарий окажется вредным для каждого, включая население в Европе», — сказала Георгиева, выступая на экономическом форуме в Брюсселе, трансляция которого ведется на YouTube-канале Euronews.

Глава МВФ назвала текущую мировую ситуацию «опасным моментом в истории». При этом она добавила, что угроза раскола возрастает одновременно с периодом роста мировой экономики темпами ниже «исторических стандартов».

Ранее, в апреле, Георгиева заявляла, что уязвимость глобальной экономики растет из-за попыток центробанков сдержать высокую инфляцию, что угрожает финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста.

В конце марта Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад, в котором указано, что к 2030 году долгосрочные темпы экономического роста в мире сократятся до минимальных значений за 30 лет. Так, по прогнозам ВБ, с 2022 по 2030 год средний глобальный потенциальный рост ВВП снизится примерно до 2,2%. В этой связи главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл отмечал, что может наступить «потерянное десятилетие».