Бочки с мазутом загорелись рядом с заводом на Ставрополье

Пожар произошел на открытой территории рядом с заводом «Евробетон» в хуторе Ташла Шпаковского района. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на главк МЧС России по Ставропольскому краю.

Загорелись бочки с мазутом возле предприятия. Огонь охватил площадь 100 кв. м.

Пожару присвоен второй ранг сложности. На место ЧП выехали 45 спасателей и 13 единиц техники, отмечает NewsTracker.

В ночь на 4 мая крупный пожар произошел в Тюменской области. В селе Салаирка загорелись четыре частных дома, площадь пожара составила 500 кв. м.