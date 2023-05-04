Памятник Шурику и Лиде в Рязани покрасили в черный цвет

В Рязани покрасили в черный цвет памятник студентам. Монумент в виде Шурика и Лиды, сидящих на лавочке, установлен у главного корпуса Рязанского государственного университета, уточняет РИА «7 новостей».

Причины подобного решения пока не указываются.

Фото памятника появилось в соцсетях. Пользователи под снимками возмущаются преобразованиями и отмечают, что теперь лиц Шурика и Лиды совсем не видно. Они просят указать фамилию того, «кому в голоду пришла подобная идея», пишет 62INFO.ru.

Ранее, в начале марта, сообщалось, что жителям Рязанской области предложили поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз скульптуры, посвященной профессии педагога. Позже по нему создадут арт-объект и установят в Рязани, в сквере на улице Ленина.